МАДРИД, 31 авг — ПРАЙМ. Инфляция в Испании сохранится на текущем уровне во второй половине 2023 года, заявила в четверг исполняющая обязанности министра экономики Испании Надя Кальвино в интервью на телеканале Cadena SER. Инфляция во Франции вновь начала расти

Согласно национальному институту статистики королевства (INE), по итогам августа годовая инфляция в Испании составила 2,6%, что на 0,3 процентных пункта выше показателя июля.

"Граждане заметят, что цены растут меньше, чем в прошлом году. Некоторые товары будут стоить меньше, другие стабилизируются. В конце года инфляция сохранится, но затем она вернется к более нормальным показателям", — пояснила Кальвино.

По итогам июля 2022 года годовая инфляция в королевстве составляла 10,8%, что стало самым высоким показателем с 1984 года. По информации INE, основным фактором роста цен в Испании стала электроэнергия, которая на тот момент подорожала на 49,4%.