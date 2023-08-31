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2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20230831/841620831.html
Инфляция в Испании останется без изменений во втором полугодии
Макроэкономика
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Инфляция в Испании сохранится на текущем уровне во второй половине 2023 года, заявила в четверг исполняющая обязанности министра экономики Испании Надя Кальвино в интервью на... ПРАЙМ, 31.08.2023
макроэкономика, экономика, новости, испания, инфляция
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МАДРИД, 31 авг — ПРАЙМ. Инфляция в Испании сохранится на текущем уровне во второй половине 2023 года, заявила в четверг исполняющая обязанности министра экономики Испании Надя Кальвино в интервью на телеканале Cadena SER.
Согласно национальному институту статистики королевства (INE), по итогам августа годовая инфляция в Испании составила 2,6%, что на 0,3 процентных пункта выше показателя июля.
"Граждане заметят, что цены растут меньше, чем в прошлом году. Некоторые товары будут стоить меньше, другие стабилизируются. В конце года инфляция сохранится, но затем она вернется к более нормальным показателям", — пояснила Кальвино.
По итогам июля 2022 года годовая инфляция в королевстве составляла 10,8%, что стало самым высоким показателем с 1984 года. По информации INE, основным фактором роста цен в Испании стала электроэнергия, которая на тот момент подорожала на 49,4%.