МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Главный экономист Банка Англии Хью Пилл, сказал в четверг, что банк сделает все необходимое для возвращения инфляции к целевому уровню 2%, несмотря на риск чрезмерного повышения процентных ставок. Инфляция во Франции вновь начала расти

"Ключевым элементом является то, что мы в Комитете по денежно-кредитной политике должны сделать все необходимое для обеспечения продолжительной и устойчивой инфляции на целевом уровне 2%", — сказал Пилл.

На заседании в августе Банк Англии 14-й раз подряд повысил стоимость заимствований, и заявил, что, вероятно, она некоторое время будет оставаться высокой, чтобы инфляция не стала долгосрочной проблемой британской экономики.