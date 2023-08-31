2023-08-31T11:57:59+03:00
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2023-08-31T11:57:59+03:00
2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20230831/841621106.html
Банк Англии пообещал вернуть инфляцию к целевому уровню
Макроэкономика
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Главный экономист Банка Англии Хью Пилл, сказал в четверг, что банк сделает все необходимое для возвращения инфляции к целевому уровню 2%, несмотря на риск чрезмерного повышения... ПРАЙМ, 31.08.2023
макроэкономика, экономика, новости, великобритания, банк англии, инфляция
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Главный экономист Банка Англии Хью Пилл, сказал в четверг, что банк сделает все необходимое для возвращения инфляции к целевому уровню 2%, несмотря на риск чрезмерного повышения процентных ставок.
"Ключевым элементом является то, что мы в Комитете по денежно-кредитной политике должны сделать все необходимое для обеспечения продолжительной и устойчивой инфляции на целевом уровне 2%", — сказал Пилл.
На заседании в августе Банк Англии 14-й раз подряд повысил стоимость заимствований, и заявил, что, вероятно, она некоторое время будет оставаться высокой, чтобы инфляция не стала долгосрочной проблемой британской экономики.