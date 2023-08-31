НЬЮ-ДЕЛИ, 31 авг — ПРАЙМ. Рост ВВП Индии в первом квартале 2023-2024 финансового года составил 7,8%, сообщило Национальное статистическое управление министерства статистики и реализации программ Индии. Фондовый рынок США может незначительно снизиться по итогам месяца

"Реальный ВВП в первом квартале 2023–2024 годов, по оценкам, достигнет уровня 40,37 триллиона рупий (488,27 миллиарда долларов) по сравнению с 37,44 триллиона рупий (452,83 миллиарда долларов) в первом квартале 2022–2023 годов, демонстрируя рост на 7,8% по сравнению с 13,1% в первом квартале 2022–2023 годов", — говорится в отчете управления.

Согласно данным управления, в сельскохозяйственном секторе наблюдался рост на 3,5%, что является улучшением по сравнению с 2,4%, зафиксированными за аналогичный период 2022-23 финансового года. Однако темпы роста в производственном секторе составили 4,7% в первом квартале текущего финансового года, что является снижением по сравнению с 6,1%, наблюдавшимися в соответствующем периоде предыдущего года.

"Номинальный ВВП или ВВП в текущих ценах в первом квартале 2023-24 годов оценивается в 70,67 триллиона рупий (854,75 миллиарда долларов) против 65,42 триллиона рупий (791,25 миллиарда долларов) в первом квартале 2022-23 годов, демонстрируя рост на 8,0% по сравнению с 27,7% в первом квартале 2022-23 годов", — отметило управление.