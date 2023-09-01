ВАШИНГТОН, 1 сен — ПРАЙМ. Развитие торговли между странами БРИКС с отказом от американского доллара окажет разрушающее воздействие на США и сломит страну, считает член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин.

"Они заключают торговые соглашения друг с другом, при которых говорят, что не беспокоятся о санкциях США, и будут продавать и покупать друг у друга в своей валюте, не в долларе США. Это одна из самых разрушительных вещей, которые могут с нами произойти", — заявила она во время своего выступления.

Грин объяснила, что БРИКС станет еще более "могущественным" объединением, в результате чего американский доллар будет ослаблен.

"Знаете, что тогда случится со всеми нами? Мы будем сломлены", — подчеркнула конгрессвуман.

Она также отметила разрушительные последствия ослабления доллара для будущих поколений американцев.

"Что произойдет с нашими детьми, когда доллар США не будет ничего значить, поскольку Россия и Китай, и Индия с их огромным населением в миллиарды людей будут иметь больше покупательской способности их валютах, чем мы?", — добавила Грин.

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На минувшей неделе в Йоханнесбурге прошел саммит БРИКС, по итогам которого лидеры решили пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами альянса. Формально расширение группы произойдет 1 января 2024 года.