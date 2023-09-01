ВАШИНГТОН, 1 сен — ПРАЙМ. Расширение БРИКС окажет огромное влияние на западные санкции, которые являются нарушением международного права, заявил РИА Новости американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

"Западные санкции не являются очень мощными в ситуации, когда значительная или большая часть мира настроена против них. Страны БРИКС оказывают сопротивление западным санкциям, и это имеет огромное значение", — ответил он на вопрос, повлияет ли расширение объединения на западные санкции.

Сакс добавил, что считает западные санкции в целом нарушающими международное право, поскольку ограничения должны вводиться в соответствии с решением ООН.

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На минувшей неделе в Йоханнесбурге прошел саммит БРИКС, по итогам которого лидеры решили пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами альянса. Формально расширение группы произойдет 1 января 2024 года.