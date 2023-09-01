ВАШИНГТОН, 1 сен — РИА Новости. Россия побеждает в конфликте на Украине, а Запад проигрывает на фоне вранья со стороны США, заявила член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин. В конгрессе назвали фактор, который угрожает "сломить" США

"Америка врет о войне, вот в чем трагедия. Они — Запад — проигрывают. Россия выигрывает", — заявила она во время своего выступления.

Грин добавила, что США, продолжая оказывать военную помощь Украине, "финансируют убийства невинных людей".

"Мы финансируем убийство невинных людей в то время, пока наши надменные лидеры не встают, чтобы сказать, что пришло время поговорить о мире", — отметила она.

Президент США Джо Байден втянул всех американцев в прокси-войну с Россией, подчеркнула Грин.

"Одной из вещей, которые вызывают наибольшее огорчение у меня, является то, что президент Соединенных Штатов втянул всех нас в прокси-войну с Россией", — заявила она.

Грин подвергла критике слова Владимира Зеленского за его желание провести выборы в стране на американские деньги, а также за ущемление свободы слова на Украине.

"Он забрал свободу медиа. Он забирает свободу слова у своих людей. Украина даже не член НАТО и не один из наших или НАТО союзников, так почему мы защищаем их границы?" — указала политик.

Конфликт на Украине может затянуться на десятилетия из-за того, что США продолжают финансировать киевский режим, считает Грин.

"Если это не закончится в течение года, то может затянуться на десятилетия, особенно при том финансировании США, как сейчас", — заявила она.

Грин сообщила, что голосует против выделения американской администрации денег на помощь Украине, и назвала "кризисом" ситуацию, при которой власти США запросили на военную поддержку Киеву дополнительно 24 миллиарда долларов на фоне внутренних проблем в самих Штатах.

Согласно опубликованной во вторник отчетности Пентагона, объем военной помощи США Украине за время работы Джо Байдена на посту американского президента превысил 43,7 миллиарда долларов, а с начала российской специальной военной операции — 43 миллиарда долларов.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".