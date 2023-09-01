МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Город Курчатов подвергся атаке с применением беспилотников, рассказал в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт. В Пскове устранили последствия атаки беспилотников на аэропорт

По его словам, инцидент произошел сегодня утром. Два украинских беспилотника повредили два строения — административное здание и жилой дом.

Старовойт добавил, что на место выехали специалисты и приступили к оценке размеров ущерба.

Город Курчатов расположен примерно в 30 километрах к западу от областного центра. Расстояние до границы с Украиной около 90 километров. В нем расположена Курская атомная электростанция.