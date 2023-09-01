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2023
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Украинские беспилотники атаковали атомоград под Курском
Макроэкономика
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Город Курчатов подвергся атаке с применением беспилотников, рассказал в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт. По его словам, инцидент произошел сегодня... ПРАЙМ, 01.09.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Город Курчатов подвергся атаке с применением беспилотников, рассказал в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.
По его словам, инцидент произошел сегодня утром. Два украинских беспилотника повредили два строения — административное здание и жилой дом.
Старовойт добавил, что на место выехали специалисты и приступили к оценке размеров ущерба.
Город Курчатов расположен примерно в 30 километрах к западу от областного центра. Расстояние до границы с Украиной около 90 километров. В нем расположена Курская атомная электростанция.