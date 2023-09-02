МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Плотину Каховской ГЭС и Каховское водохранилище технически возможно восстановить, решения будут приняты, когда создадутся все необходимые для этого условия, сообщил РИА Новости глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов. Врио губернатора рассказал о планах по восстановлению Каховской ГЭС

"Каховское водохранилище и плотину в тех или иных параметрах восстановить возможно. Есть разные мнения – на прежнем месте или другом, с гидроэлектростанцией или без. Это решение подобрать можно, но я бы сказал, что сейчас на повестке дня больше вопрос восстановления работоспособности каналов — Северо-Крымского и Каховского магистрального, как основных источников питания, необходимого для обеспечения сельского хозяйства Херсонской, Запорожской областей и Крыма", — сказал Кириллов.

По его словам, когда "сложатся все необходимые условия", технические решения будут реализованы.

Глава ведомства подчеркнул, что правительство РФ с 2014 года уделяет "особое внимание" вопросу водоснабжения Крыма. Реализовано множество мероприятий, связанных с рационализацией использования воды в секторе жилищно-коммунального хозяйства, со снижением потерь в сетях и вовлечением дополнительных подземных источников.

"На сегодняшний день полуостров водными ресурсами обеспечен как для нужд промышленного водоснабжения, так и для хозяйственно-бытового", — добавил глава ведомства.

Ранее главный научный сотрудник Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов заявил РИА Новости, что восстановить подачу воды в Северо-Крымский канал может помочь насосная станция, которая будет закачивать ее из Днепра.