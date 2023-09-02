МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Плотину Каховской ГЭС и Каховское водохранилище технически возможно восстановить, решения будут приняты, когда создадутся все необходимые для этого условия, сообщил РИА Новости глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов. 

Каховская ГЭС имени П. С. Непорожнего

Врио губернатора рассказал о планах по восстановлению Каховской ГЭС

"Каховское водохранилище и плотину в тех или иных параметрах восстановить возможно. Есть разные мнения – на прежнем месте или другом, с гидроэлектростанцией или без. Это решение подобрать можно, но я бы сказал, что сейчас на повестке дня больше вопрос восстановления работоспособности каналов — Северо-Крымского и Каховского магистрального, как основных источников питания, необходимого для обеспечения сельского хозяйства Херсонской, Запорожской областей и Крыма", — сказал Кириллов.

По его словам, когда "сложатся все необходимые условия", технические решения будут реализованы.

Глава ведомства подчеркнул, что правительство РФ с 2014 года уделяет "особое внимание" вопросу водоснабжения Крыма. Реализовано множество мероприятий, связанных с рационализацией использования воды в секторе жилищно-коммунального хозяйства, со снижением потерь в сетях и вовлечением дополнительных подземных источников.

"На сегодняшний день полуостров водными ресурсами обеспечен как для нужд промышленного водоснабжения, так и для хозяйственно-бытового", — добавил глава ведомства.

Ранее главный научный сотрудник Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов заявил РИА Новости, что восстановить подачу воды в Северо-Крымский канал может помочь насосная станция, которая будет закачивать ее из Днепра.