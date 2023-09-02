ВАШИНГТОН, 2 сен – ПРАЙМ. Предприниматель Вивек Рамасвами, претендующий на выдвижение в президенты США от Республиканской партии, заявил, что в случае победы на выборах намерен не допустить развязывания третьей мировой войны, а возможное нападение Китая на Тайвань будет означать провал его внешней политики. Байден сам станет добычей, если начнет войну с Россией

"Есть несколько тезисов в моей программе внешней политики, напрямую относящихся к ответу на ваш вопрос. Прежде всего, добиться четкой экономической независимости от Китая, в том числе от Тайваня. Далее, гарантировать, что мы не развяжем третью мировую войну. И, наконец, продвигать интересы США – вместе с союзниками, которые разделяют наше видение будущего", — сказал Рамасвами в ходе выступления перед сторонниками в штате Нью-Хэмпшир.

По словам предпринимателя, с учетом этих трех пунктов ситуация, при которой КНР попыталась бы вторгнуться или силой установить контроль над Тайванем, ознаменовала бы собой "провал" в его внешней политике.

"На мой взгляд, я – единственный из кандидатов в нынешней выборной гонке, вне зависимости от партии, который действительно четко обозначил, как не допустить такого сценария", — добавил кандидат-республиканец.

Он выразил уверенность, что ситуация вокруг Тайваня напрямую связана с конфликтом на Украине, добавив, что, по мнению Китая, США было бы невыгодно вступать в противостояние с ним в условиях укрепляющегося сотрудничества между Пекином и Москвой.

"Россия и Китай состоят в военном союзе друг с другом. Я бы положил конец конфликту на Украине таким образом, чтобы… потребовать от России выйти из военного партнерства с КНР. Тогда (председателю КНР) Си Цзиньпину придется подумать дважды (прежде чем атаковать Тайвань — ред.), поскольку РФ больше не будет состоять в его лагере", — предположил Рамасвами.