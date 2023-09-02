МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. США долгое время игнорировали БРИКС, принижая его значение, между тем как недавнее его расширение доказало их неправоту и подтвердило факт упадка глобальной мощи Америки, пишет NYT. БРИКС завершит доминирование доллара, считает американский экономист

Вместе с тем, есть возможность, что Вашингтон извлечет из этого события важный урок для себя, отмечают авторы.

Как отмечается, БРИКС не намерена править миром и не заменит собой США, однако его важность отрицать нельзя.

Расширение БРИКС названо признаком недовольства многих стран нынешним миропорядком и отражает их стремление улучшить положение. Перечислены ключевые сферы, где БРИКС бросает вызов США. Это международные нормы, геополитическое соперничество, межрегиональное сотрудничество.

При этом развитие БРИКС может помочь государствам Глобального Юга выработать привычку к взаимодействию и партнерству, считает автор.

Растущая привлекательность БРИКС высвечивает тот факт, что глобальное господство США идет на убыль, но из этого не следует, что новые и изначальные члены объединения стоят на антиамериканских позициях, отмечается в статье.

По мнению автора публикации, США следует рассматривать расширение объединения БРИКС не как угрозу, а как удачную возможность: Это предоставляет им шанс вновь выучиться практическому сотрудничеству, отбросить часть далеких обязательств и представления о своей исключительности.

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