МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Падение города Купянска под Харьковом может создать предпосылки "огромной политической и военной катастрофы" для Украины, и политическая карьера Владимира Зеленского на этом рухнет, пишет китайское издание "Гуаньча". В США рассказали, что Киев случайно озвучил реальные потери ВСУ

Как отмечается, сейчас становится очевидным провал украинского контрнаступления на южном направлении. На северном же направлении российская армия постепенно теснит противника.

Как поясняется, Купянск — город на Луганско-Харьковском направлении. Он составляет треугольник с Красным Лиманом и Изюмом. В настоящее время, когда основные силы ВСУ пытаются наступать на юге, в Купянске украинских войск нет, указывается в статье.

По мнению автора, если российская армия успешно прорвется на купянском направлении, то весьма вероятно, что она обратит вспять результаты прошлогодней украинской контратаки в Харьковской области. То есть она атакует с покинутого ВСУ фланга и даже соединится с войсками со стороны Белгорода для взятия Харькова.

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