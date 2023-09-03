МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Украинские войска в ходе летнего контрнаступления не только не сумели прорваться, но и стали утрачивать контроль над линией обороны под Харьковом, заявил в блоге на YouTube экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. В Китае рассказали, из-за чего рухнет карьера Зеленского

По его словам, российские войска ведут наступление под Купянском, а также в Марьинке, это сопровождается тяжелейшими боями. "Но, к сожалению, Украина не может прорваться", — констатировал он.

При этом Владимиру Зеленскому докладывают, что за прошедшие три летних месяца попыток контрнаступления ВСУ так и не прорвали оборону российских сил. Тактика, которую предложили западные военные специалисты, показала свою неэффективность, а техника НАТО, которую передали Киеву, является устаревшей и не идет в сравнение с той, которая стоит на вооружении у ВС России, подчеркнул эксперт.

"Зеленский постоянно там рассказывает, что идет наступление", — отметил Соскин. Однако, по его словам, на фронте этого нет, "все это ложь".

По итогам трехмесячных попыток контрнаступления ВСУ на Западе все чаще указывают на его провал. Эксперты отмечают, что российская оборона выстроена эффективно и у украинских сил нет возможности ее прорвать.