МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Убежденность значительной части общественности в том, что спецоперация на Украине привела к "изоляции" России, не соответствует действительности, пишет польский журналист Лукаш Варжеха для издания FPG24. Хэппи-энд: Европа раскупает российский СПГ, как в последний раз

По его словам, недавняя встреча альянса БРИКС в Йоханнесбурге, где было анонсировано о приеме еще ряда стран, показывает, в какой степени подобные утверждения являются манипуляцией, "а точнее, просто ложью".

"Россия, конечно, была изолирована – но только от Запада, понимаемого в широком смысле как большинство европейских стран, США, Канада, Австралия, Япония и Южная Корея. Но это не большая часть мира", — пояснил автор.

Он добавил, что для подавляющего большинства незападных стран нет причин занимать четкую позицию в конфликте, который на самом деле является спором между США и Россией "или, возможно, даже в большей степени" между США и КНР.

Варжеха также указал, что сила того или иного блока – это не только валовой внутренний продукт, но и взаимосвязь различных секторов экономики друг с другом, инновации, адаптивность или природные ресурсы — а в последнем страны БРИКС превосходят Запад.

Журналист указал, что для Польши применительно к подобным противостояниям может возникнуть риск остаться на обочине из-за догматического ограничения для себя пространство для маневра и отбрасывания прагматических соображений.