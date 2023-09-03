Il Sussidiario: попытка ВСУ пробиться через российские укрепления провалена
МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Попытка ВСУ пробиться через российские укрепления провалена, и они несут "ужасающие" потери, пишет итальянское издание Il Sussidiario.
Как отмечается, Владимир Зеленский не готов вести переговоры по Крыму, но надеется на прорыв к границам полуострова и его "демилитаризацию".
На деле Украина не прорывает российские рубежи обороны, и заявления Зеленского не применимы к конкретике, отмечается в статье.
В этих условиях НАТО советует прекратить наступление на некоторых участках и сосредоточиться на южном фронте чтобы выйти к Азовскому морю и создать угрозу Крыму. Однако за три месяца ВСУ исчерпали ресурсы, не добившись значимых успехов. Украина продолжает наступление на юге, но не прорвала российский фронт, и перелома на театре военных действий пока нет.
При этом украинцы увеличили частоту налетов беспилотников на российскую территорию, преследуя две цели: заставить россиян почувствовать свою уязвимость и спровоцировать Москву на эскалацию конфликта, указывает автор.
Со своей стороны, НАТО не готово напрямую вмешаться в конфликт, добавляется в публикации.
Ранее со своим предложением по деэскалации конфликта выступил Китай, но сейчас нет желающих вести переговоры в этом ключе, говорится в статье.
Европа от поиска решения уклоняется, и Евросоюз не сделал ни одного предложения о прекращении военных действий, подчеркивает автор.
https://1prime.ru/macroeconomics/20230903/841641601.html