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2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20230905/841663267.html
Российская инфляция складывается ближе к верхней границе прогноза
Макроэкономика
Новости
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Оперативные данные инфляции в России показывают, что она складывается ближе к верхней границе прогноза на текущий год в 5-6,5%, сообщил журналистам заместитель председателя Банка... ПРАЙМ, 05.09.2023
макроэкономика, экономика, новости, россия, алексей заботкин, инфляция
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Оперативные данные инфляции в России показывают, что она складывается ближе к верхней границе прогноза на текущий год в 5-6,5%, сообщил журналистам заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.
"С учетом данных за июль и оперативных данных за август, инфляция идет ближе к верхней границе диапазона", — сказал он в кулуарах форума, посвящённого цифровым финансам.
Банк России прогнозирует инфляцию в текущем году на уровне 5-6,5%. Министр финансов России Антон Силуанов в конце августа говорил, что инфляция в России по итогам текущему года будет около 6%, но власти планируют принимать все необходимые меры для ее возвращения к целевому показателю Банка России в 4% в следующем.
Ранее Заботкин говорил, что проинфляционные риски остаются значимыми, и ЦБ не исключает возможности повышения ключевой ставки на следующем заседании с текущего уровня в 12% годовых.