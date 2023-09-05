МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Оперативные данные инфляции в России показывают, что она складывается ближе к верхней границе прогноза на текущий год в 5-6,5%, сообщил журналистам заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин. ЦБ установил правила включения в реестр исламского банкинга

"С учетом данных за июль и оперативных данных за август, инфляция идет ближе к верхней границе диапазона", — сказал он в кулуарах форума, посвящённого цифровым финансам.

Банк России прогнозирует инфляцию в текущем году на уровне 5-6,5%. Министр финансов России Антон Силуанов в конце августа говорил, что инфляция в России по итогам текущему года будет около 6%, но власти планируют принимать все необходимые меры для ее возвращения к целевому показателю Банка России в 4% в следующем.

Ранее Заботкин говорил, что проинфляционные риски остаются значимыми, и ЦБ не исключает возможности повышения ключевой ставки на следующем заседании с текущего уровня в 12% годовых.