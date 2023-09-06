АЛМА-АТА, 6 сен — ПРАЙМ. Правительство Казахстана обсудило проект общенационального плана мероприятий по реализации послания президента страны Касым-Жомарта Токаева, озвученные меры позволят увеличить ВВП республики вдвое: ожидается, что к 2028 году показатель достигнет 475 миллиардов долларов, сообщили в пресс-службе кабмина. ВВП Австралии вырос на 0,4 процента

"В целом реализация вышеуказанных и ряда других мер позволит увеличить темпы роста и объем экономики в два раза к 2029 году. Ожидается, что к 2028 году ВВП республики вырастет до 475 миллиардов долларов. Этому, в частности, будет способствовать положительная динамика в обрабатывающей промышленности и АПК за счет реализации инвестиционных проектов", — говорится в сообщении. По данным Всемирного банка, в 2022 году ВВП Казахстана составил 220,5 миллиардов долларов.

Токаев выступил с ежегодным посланием народу 1 сентября. Министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров отметил, что проект плана реализации послания состоит из 100 мероприятий, направленных на повышение устойчивости и конкурентоспособности экономики, качественный рост благосостояния граждан.

"В сфере обрабатывающей промышленности на законодательном уровне будут закреплены обязательства крупных предприятий по поэтапной переработке сырья, концентрата и первичного металла внутри страны", — сообщили в пресс-службе. Уточняется, что для обеспечения достаточным объемом сырья казахстанских переработчиков "действующий добровольный механизм заключения соглашений с добывающими предприятиями будет переведен в обязательный характер, при этом сохранится механизм по особому конкурентному ценообразованию, то есть ниже экспортной цены".

В целях стимулирования геологоразведочных работ и увеличения ресурсной базы углеводородов будет принят пакет поправок в Кодекс "О недрах и недропользовании". Планируется строительство газоперерабатывающих заводов на крупных месторождениях и реализация инфраструктурных проектов по расширению газотранспортной системы.

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов подчеркнул, что проект общенационального плана мероприятий по реализации послания президента "направлен на решение важных задач по реализации новой экономической политики, которая будет способствовать ускоренному росту экономики, развитию инфраструктуры и инноваций".