МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Опрошенные ЦБ аналитики повысили ожидания по росту ВВП России в 2023 году до 2,2% с 1,5%, такой рост позволит российской экономике превысить докризисный уровень уже в этом году, следует из материалов регулятора. Евростат ухудшил оценку роста ВВП еврозоны во втором квартале

Согласно расчетам ЦБ, кумулятивный уровень ВВП России в этом году превысит показатель 2021 года на 0,1%, хотя ранее ожидалось, что он будет ниже на 0,6%.

Эксперты также улучшили ожидания от роста экономики в 2024 году — до 1,5% с предыдущей оценки в 1,4%, в следующие два года они ждут ее увеличение также на 1,5%.

В то же время аналитики прогнозируют ускорение инфляции в декабре 2023 года до 6,3% вместо ожидавшихся ранее 5,7%. При этом ожидания на следующий год повышены до 4,5% с 4,3%, далее ожидается возвращение темпов роста цен к цели в 4%.

Согласно прогнозу опрошенных аналитиков, средняя ключевая ставка в 2023 году будет находиться на уровне 9,3%, а в следующем — достигнет 10%. Далее показатель начнет снижаться — до 7,7% в 2025 году и 6,5% в 2026 году.

Оценка среднегодового курса доллара на 2023 год повышена до 85,5 рубля с 81,8 рубля, в следующем году — до 89,9 рубля с 85 рублей. Далее эксперты ожидают среднего курса доллара в 2025 году на уровне 90,8 рубля, а в 2026 году — 92 рубля.

Ожидания по среднегодовым ценам на нефть марки Urals улучшены на всем прогнозном горизонте — до 61 доллара с 57 долларов за баррель в этом году, 65 с 60 долларов в следующем году и 66 с 60 долларов за баррель в 2025 году. В 2026 году аналитики ждут 65 долларов за баррель.