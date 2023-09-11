ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — ПРАЙМ. Темп роста экономики РФ в 2023 году будет действительно хороший, в следующем году бюджетный импульс продлится, сказал журналистам министр экономического развития Максим Решетников в кулуарах Восточного экономического форума. Путин оценил темп развития товарооборота России и Турции

По его словам, в конце прошлого и в начале этого года драйвером были бюджетные инвестиции, и бюджет действительно сильно поддержал экономику инфраструктурными проектами.

"Мы исходим из того, что и в этом году темп роста экономики будет действительно хороший. И в следующем году тоже, поэтому этот импульс продлится", — сказал Решетников.

"Но вопрос 2025-2026 года – это как раз вопрос инвестиций, структуры инвестиций, перезапуска инвестиционного цикла. Те цифры, о которых я сказал, говорят о том, что мы находимся на нормальном уровне", — заключил он.

Он также указал, что бюджетные расходы — это не всегда одномоментный приход денег в экономику, потому что многие контракты находятся на казначейском исполнении, лежат на казначейских счетах и только под выполненные работы перечисляются предприятиям.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.