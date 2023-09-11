МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Министр финансов Великобритании Джереми Хант в интервью Bloomberg News обозначил основные темы осеннего заявления по бюджету. Инфляция в России в августе замедлилась до 0,28 процента

"Могу точно сказать, главным будет вопрос о замедлении инфляции и выполнении обещания премьер-министра замедлить ее вдвое, а также довести до установленного Банком Англии целевого уровня 2%", — сказал Хант.