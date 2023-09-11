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2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20230911/841716526.html
Минфин Великобритании назвал инфляцию главной темой осеннего заявления
Макроэкономика
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Министр финансов Великобритании Джереми Хант в интервью Bloomberg News обозначил основные темы осеннего заявления по бюджету. "Могу точно сказать, главным будет вопрос о... ПРАЙМ, 11.09.2023
макроэкономика, экономика, новости, великобритания, инфляция, минфин, банк англии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Министр финансов Великобритании Джереми Хант в интервью Bloomberg News обозначил основные темы осеннего заявления по бюджету.
"Могу точно сказать, главным будет вопрос о замедлении инфляции и выполнении обещания премьер-министра замедлить ее вдвое, а также довести до установленного Банком Англии целевого уровня 2%", — сказал Хант.