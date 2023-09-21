МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Правительство России ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизтоплива для стабилизации внутреннего рынка, сообщила пресс-служба кабмина. В Центробанке отметили эффективность кредитных каникул

"Правительство ввело временное ограничение на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка", — говорится в сообщении пресс-службы. Постановление об этом подписал глава правительства Михаил Мишустин. Решение принято для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке, уточнили в правительстве.

Биржевые цены на топливо в России несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Эксперты объясняли рост цен в том числе "серым" экспортом. В качестве меры борьбы с ним предлагалось создать список специальных экспортеров топлива. Минэнерго РФ сообщало, что внесло в кабмин и администрацию президента проект указа, согласно которому право экспортировать нефтепродукты останется только у производителей.

Вводимые ограничения носят временный характер и направлены на пресечение "серого" экспорта и насыщение внутреннего рынка, добавили в Минэнерго.

"С ограничением экспорта ожидается увеличение предложения моторных топлив на внутреннем рынке, что может привести к дополнительному снижению цен. Ограничения носят временный характер", — прокомментировало министерство.