МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Максимальный рейтинг по открытости госорганов в 2023 году получили Росстат, Росавтодор, Рослесхоз и Федеральная таможенная служба, говорится в материалах Счетной палаты по итогам исследования уровня открытости федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) "Открытость государства в России — 2023". Счетная палата выявила бюджетные нарушения на 1,6 триллиона рублей

Исследование открытости органов власти контрольное ведомство проводит с 2019 года по трем направлениям (открытость информации, открытые данные и открытый диалог), семи параметрам и более чем 120 критериям. По каждому из направлений исследования орган власти отнесен к одной из трех категорий – "A", "B" или "C", где "A" означает высокую степень открытости, "B" – среднюю, а "C" – низкую.

"Росстат и Росавтодор сохраняют рейтинг "ААА" третий год подряд, подтверждая устойчивую и высокую степень открытости ведомств. Также в 2023 году рейтинг "ААА" получили Рослесхоз и ФТС России – в 2022 году ведомства имели высокую степень открытости, но с оценкой "B" по одному из направлений исследования", — говорится в материалах.

Аудиторы отмечают, что из группы со средним в группу с высоким уровнем открытости в 2023 году перешли четыре ФОИВ – Минстрой России, Росавиация, Роскомнадзор и Минфин России. При этом Федеральная пробирная палата смогла за год повысить свою открытость с низкого уровня до высокого, а с низкого до среднего уровня – Росморречфлот. Тем не менее, уровень открытости в 2023 году снизился у шести органов власти: Минэкономразвития России, Россельхознадзора, Росводресурсов, Минцифры России и Минприроды России. Их уровень перешел от высокого к среднему, а у ФМБА России – от среднего к низкому.

При этом, как отмечают в Счетной палате, несмотря на то, что в 2022 году был введен ряд ограничений, связанных с доступом к чувствительной информации, исследование 2023 года не зафиксировало однозначного влияния таких ограничений на общие практики открытости ФОИВ.

Так, по мнению аудиторов, органы власти продолжают разрабатывать сайты и порталы, публиковать информацию, в том числе статистическую и отчетную, а также расширяют активность в соцсетях — средняя оценка официальных сайтов федеральных министерств и ведомств в 2023 году составила 20,3 балла из 21–24 возможных (20,4 балла в 2022 году).

В части качества и своевременности ответов на запросы журналистов показатели, в целом, улучшились, хотя остается пространство для роста.