МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Сенат США предлагает сократить объем средств для Украины на краткосрочную перспективу до 4,5 млрд долларов по линии Пентагона и 1,65 млрд долларов для госдепа, вместо запрошенных Белым домом 24 млрд, говорится в проекте поправки к бюджету. Помощь Украине ведет к финансированию нацизма, заявила конгрессвумен США

Сенат предлагает на 2024 финансовый год, то есть с 1 октября 2023 до 30 сентября 2024-го, согласовать 4,5 млрд долларов на помощь Украине для Пентагона.

Кроме того, 1,65 млрд долларов предлагается согласовать для экономической помощи Украине через государственный департамент, говорится в проекте. Текст документа публикует издание Punchbowl.

Ранее сообщалось, Белый дом просит согласовать до 24 млрд долларов на помощь Украине, в рамках этого же запроса администрация просит о дополнительных ассигнованиях и для правительственных структур США. В Белом доме ранее подчеркивали, что запрос нужно согласовать до конца финансового года, то есть до 1 октября. Сенаторы теперь предлагают временный вариант договоренности вместо согласования полноценной "дополнительной помощи".

Некоторые республиканцы в конгрессе не согласны голосовать за помощь Украине в одном пакете со средствами на нужды США и грозят правительству прекращением финансирования.