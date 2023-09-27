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2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20230927/841826824.html
Сенат США предложил сократить запрос помощи для Украины в 5,5 раза
Макроэкономика
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Сенат США предлагает сократить объем средств для Украины на краткосрочную перспективу до 4,5 млрд долларов по линии Пентагона и 1,65 млрд долларов для госдепа, вместо запрошенных... ПРАЙМ, 27.09.2023
макроэкономика, экономика, новости, украина, сша
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Сенат США предлагает сократить объем средств для Украины на краткосрочную перспективу до 4,5 млрд долларов по линии Пентагона и 1,65 млрд долларов для госдепа, вместо запрошенных Белым домом 24 млрд, говорится в проекте поправки к бюджету.
Сенат предлагает на 2024 финансовый год, то есть с 1 октября 2023 до 30 сентября 2024-го, согласовать 4,5 млрд долларов на помощь Украине для Пентагона.
Кроме того, 1,65 млрд долларов предлагается согласовать для экономической помощи Украине через государственный департамент, говорится в проекте. Текст документа публикует издание Punchbowl.
Ранее сообщалось, Белый дом просит согласовать до 24 млрд долларов на помощь Украине, в рамках этого же запроса администрация просит о дополнительных ассигнованиях и для правительственных структур США. В Белом доме ранее подчеркивали, что запрос нужно согласовать до конца финансового года, то есть до 1 октября. Сенаторы теперь предлагают временный вариант договоренности вместо согласования полноценной "дополнительной помощи".
Некоторые республиканцы в конгрессе не согласны голосовать за помощь Украине в одном пакете со средствами на нужды США и грозят правительству прекращением финансирования.