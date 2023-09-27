ВАШИНГТОН, 26 сен — ПРАЙМ. Суд в Нью-Йорке отказал экс-президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу в прекращении разбирательства по поданному в отношении него гражданскому иску о мошенничестве при оценке активов. Трамп заявил, что не беспокоится из-за риска попасть в тюрьму

Согласно опубликованному решению суда, защите Трампа отказано в ходатайстве о прекращении разбирательства. Суд решил, что политик и его компании "могут нести ответственность в рамках закона".

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс заявила ранее, что Трамп на протяжении десяти лет завышал стоимость своих активов на сумму от 812 миллионов долларов до 2,2 миллиарда долларов. По ее мнению, такое мошенничество помогало Трампу получить кредиты для строительства гольф-курорта в Майами, отеля в Вашингтоне и гостиницы в Чикаго.

В 2022 году Джеймс подала иск против Трампа, его детей и связанных с ними компаний на 250 миллионов долларов по подозрению в мошенничестве и предоставлении ложных сведений. Она потребовала, чтобы суд запретил Трампу и его детям участвовать или возглавлять компании или корпорации в Нью-Йорке, запретить подавать запросы на кредиты финансовым институтам в штате в течение пяти лет. Кроме того, Джеймс просила суд запретить экс-президенту и связанной с ним компании Trump Organization на пять лет приобретать недвижимость в Нью-Йорке.