МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к президенту Владимиру Путину с предложением упростить механизм трудовой миграции для граждан тех стран, с которыми у России действует визовый режим въезда, в первую очередь речь идет о государствах Юго-Восточной Азии, говорится в пресс-релизе, распространенном пресс-службой омбудсмена. Жапаров призвал разрешить трудовым мигрантам заполнять документы удаленно

"Рост экономики РФ сталкивается с беспрецедентным уровнем дефицита кадров, который достиг максимальных значений за всю историю наблюдений", — приводятся в релизе слова Титова. По его данным, о дефиците кадров рассказали почти 54% предпринимателей, опрошенных Институтом экономики роста имени П.А. Столыпина, особенно остро проблема стоит в Уральском и Дальневосточном федеральных округах.

По словам уполномоченного, поскольку удовлетворить потребность в трудовых ресурсах за счет граждан СНГ уже не представляется возможным, то "одним из способов насыщения рынка может являться расширенное привлечение иностранной рабочей силы из стран с визовым режимом въезда, прежде всего из стран Юго-Восточной Азии".

Он считает, что для работников из визовых стран, прибывающих в Россию на срок менее года (и претендующих на уровень зарплаты не выше средней по стране), разрешение на работу надо заменить выдачей патента (по аналогии с так называемыми "безвизовыми" странами — Таджикистаном, Узбекистаном, Молдавией, Азербайджаном).

"Для них же – установить требование медицинского освидетельствования и дактилоскопической регистрации в течение 30 дней по приезде в Россию и отменить требование по сдаче экзамена по русскому языку, истории, основам права. По аналогии с гражданами стран Евразийского экономического сообщества", — сообщается в пресс-релизе. Титов также предлагает перевести выдачу виз для групп трудовых мигрантов по заявлению работодателя в онлайн-режим, с заполнением информации как на русском, так и на других языках.