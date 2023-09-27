МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Нужно прекратить поддержку Украины после чествования украинского эсэсовца в канадском парламенте, заявил руководитель французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Опозорился перед всеми. В США оценили маневры Зеленского

Он разместил в своем микроблоге в соцсети X фотографию Владимира Зеленского и премьер-министра Канады Джастина Трюдо, которые жмут друг другу руки.

"Эти двое мужчин недавно оказали почести бывшему ваффен-эсэсовцу в канадском парламенте! Этот старый нацист – украинец", — объяснил политик.

Он добавил, что те, кто устроил церемонию, теперь пытаются сделать вид, что не знали, кого пригласили. "Какая досада вышла с чествованием", — прокомментировал Филиппо.

"Давайте не будем принимать эту ложь: давайте прекратим поддерживать нацистские эксцессы киевского режима! Давайте прекратим финансировать этот ужас! Давайте работать ради мира! Скорее! — подчеркнул политик.

Ранее во время визита Зеленского в Канаду на заседание парламента пригласили бывшего бойца эсэсовской дивизии "Галичина" Ярослава Хунку (Гунько). Присутствующие, в том числе Зеленский и Трюдо, устроили "ветерану борьбы украинцев с русскими", как его официально представили, овацию стоя. Когда после этого разразился международный скандал, спикер палаты общин Энтони Рота подал в отставку.