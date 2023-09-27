2023-09-27T04:31:11+03:00
2023-09-27T04:31:11+03:00
2023-09-27T04:31:11+03:00
2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20230927/841827083.html
На Западе рассказали о сценарии, которого боится Украина
Макроэкономика
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На Украине опасаются, что страна может столкнуться с разделением на две части, подобно Корейскому полуострову, пишет El País. Это может произойти из-за тупиковой ситуации на... ПРАЙМ, 27.09.2023
макроэкономика, экономика, новости, украина
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. На Украине опасаются, что страна может столкнуться с разделением на две части, подобно Корейскому полуострову, пишет El País.
Это может произойти из-за тупиковой ситуации на фронте — в результате боевые действия прекратятся и произойдет разделение территорий.
Возможность раздела Украины на две части обсуждают политики и обозреватели.
"В политических дебатах о будущем Украины появился призрак холодной войны: существует опасение, что страна расколется на две части, как это произошло на Корейском полуострове", — отмечает автор статьи.
При этом некоторые аналитики считают, что корейский вариант может быть наименее плохим сценарием для Украины. Так, научный сотрудник Гуверского института Стивен Коткин считает, что для Украины наступило время "не выиграть в конфликте, а добиться прочного мира".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>