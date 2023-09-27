МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. На Украине опасаются, что страна может столкнуться с разделением на две части, подобно Корейскому полуострову, пишет El País. "Старый нацист". Во Франции возмутились из-за инцидента в Канаде

Это может произойти из-за тупиковой ситуации на фронте — в результате боевые действия прекратятся и произойдет разделение территорий.

Возможность раздела Украины на две части обсуждают политики и обозреватели.

"В политических дебатах о будущем Украины появился призрак холодной войны: существует опасение, что страна расколется на две части, как это произошло на Корейском полуострове", — отмечает автор статьи.

При этом некоторые аналитики считают, что корейский вариант может быть наименее плохим сценарием для Украины. Так, научный сотрудник Гуверского института Стивен Коткин считает, что для Украины наступило время "не выиграть в конфликте, а добиться прочного мира".

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