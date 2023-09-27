МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Россия является в большей степени христианской страной, нежели Украина, где верующие подвергаются преследованиям со стороны властей, заявил американский журналист, бывший ведущий Fox News Такер Карлсон, выступая на религиозном мероприятии. Видеозапись своей речи он выложил в соцсеть X. Карлсон рассказал, что власти США помешали ему взять интервью у Путина

Карлсон задался вопросом, какая страна более гостеприимна для христиан, Украина или Россия.

"Это справедливый вопрос. Почему никому не разрешено об этом спрашивать?" — подчеркнул он.

Журналист напомнил, что "одна из этих стран" арестовала священников и закрыла церкви, прибегнув к силовой поддержке полиции и армии.

"И это была не Россия", — подчеркнул Карлсон.

Ранее минкультуры Украины уведомила Украинскую православную церковь о разрыве договора аренды строений Киево-Печерской лавры в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть ее 29 марта. Глава Минкультуры Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в монастыре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) ответил, что компромиссов быть не может, и братия будет стоять до конца. Он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры в одностороннем порядке невозможен, для этого необходимо решение суда.