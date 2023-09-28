МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Республиканцы в конгрессе США, открывая процедуру импичмента президента Джо Байдена, ставят цель не столько выгнать его из Белого дома, сколько "попортить нервы демократам и подорвать их позиции накануне выборов", отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. В США боятся брать интервью у Путина, заявил Пушков

Он добавил, что республиканцы, скорее всего, добьются этого.

По словам Пушкова, даже если в сенате, где у демократов большинство, импичмент предсказуемо провалится, угроза позорного изгнания с поста будет в этот предвыборный год довлеть над президентом и демпартией.

Обобщая подобные события, Пушков указал на возросшую неустойчивость президентской власти в США, равно как и всей политики этой страны.

"В XX веке импичмент означал нечто страшное, немыслимое — это был подлинный хоррор для президента. Успешно применен он был лишь однажды — против Ричарда Никсона после Уотергейтского скандала", — напомнил сенатор.

При этом, отметил он, в XXI веке импичмент становится чуть ли не нормой: то демократы начинают процедуру против предшественника Байдена — Дональда Трампа, то республиканцы — против ныне действующего президента.

"Скоро лозунгом американской политики станет такой: "Каждому президенту — по импичменту!" — заключил Пушков.