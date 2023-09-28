ВАШИНГТОН, 28 сен — ПРАЙМ. Бизнес из США остается заинтересован в российском рынке, несмотря на неприкрытое давление американских властей и ангажированных СМИ, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"К неприкрытому давлению на бизнес рьяно подключились ангажированные СМИ, а также некоторые неправительственные организации. Публикацией дискредитирующих материалов они стали подталкивать компании к уходу из России, даже ценой многомиллионных убытков", — сообщил он.

Антонов отметил, что в Вашингтоне хотят снять с себя ответственность за то, каким образом "бездумное нагромождение всевозможных санкционных барьеров привело к обрушению двусторонних коммерческих связей", и сообщил, что в США штампуются списки "злостных нарушителей" из компаний, не желающих уходить из России.

При этом дипломат подчеркнул, что даже в таких условиях "американские фирмы подтверждают заинтересованность в сохранении присутствия на российском рынке".

"Со своей стороны остаемся открытыми к взаимовыгодному коммерческому сотрудничеству", — отметил он.

В среду официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США не навязывают бизнесу посредством санкций сворачивание операций в РФ, в том числе по линии поставок продовольствия и медикаментов. Он добавил, что представители деловых кругов "должны самостоятельно" принимать решение о том, продолжать ли им бизнес в России с учетом правовых, репутационных и иного рода рисков.