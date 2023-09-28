МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. США столкнулись с неутешительной реальностью: попытка установить военную блокаду России через Украину провалилась, пишет Al-Watan Syria. В окружении Зеленского признали, что ATACMS и Taurus не помогут

На этом фоне, как отмечается, Вашингтон открывает новые фронты против Москвы на территории Молдавии и Южного Кавказа.

Вооруженные силы Украины не могут оказать сопротивление российской армии из-за дисбаланса сил даже с западной помощью. Киев уже потерял тысячи лучших украинских бойцов, опорных пунктов и складов боеприпасов.

НАТО решает открыть новый антироссийский фронт в Молдавии, используя существующие связи альянса с Молдавией. Запад накачивает ее разнообразным оружием для подготовки к возможным военным действиям против России под надуманными предлогами.

Со своей стороны, молдавское правительство под давлением американцев увеличивает военный бюджет, направляя средства на создание системы ПВО для защиты воздушного пространства.

В этом регионе американские и молдавские власти пытаются подорвать репутацию России в сфере международной безопасности, в частности, что касается Приднестровья.

Кроме того, американская администрация продолжает раздувать конфликт на Южном Кавказе — примером могут служить совместные американо-армянские военные учения.

Доказательством причастности Вашингтона и НАТО к происходящему на Кавказе является призыв председателя неправительственной некоммерческой организации "Европейский комитет по расширению НАТО" Гюнтера Фелингера включить Армению в блок, отмечается в материале.