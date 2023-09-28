МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Конфликт на Украине является частью отступления Запада, проявлением которого стал уход США из Афганистана и Франции из Нигера, и обостряет его последствия, пишет Сильви Кауфманн, колумнист газеты Le Monde. Восток и Юг требуют реванша, пишет СМИ

По ее мнению, за одним бегством войск Запада может скрыто следовать подготовка к следующему бегству.

Не только на военном, но и на дипломатическом и политическом фронтах Запад — как сообщество стран НАТО, Австралии и Японии — тоже вынужден идти на уступки, добавляет автор.

Становится реальностью то, что "основные страны Юга" больше не подчиняются установкам "основных стран Севера" — так, Индия и Африка все реже слушаются США и Европы. "И стратегия развития Юга чаще всего находится в прямой конфронтации со стратегией развития Севера", — указывает Кауфманн.

После начала СВО Запад, занявший крайне жесткую и консолидированную позицию в отношении России, ожидал, что к нему присоединятся другие страны. Но нам самом деле ему пришлось смириться с реальностью — множество государств отказались поддерживать Киев по его указанию и выдвигать украинский конфликт на передний план по значимости.

В требованиях Запада наложить на Россию санкции страны Юга, не принимающие негодование развитых стран, но и необязательно поддерживающие Москву, видят наглядный пример двойных стандартов северных держав, безразличных к бесконечным конфликтам в незападных регионах планеты.

Спустя 18 месяцев после февраля 2022 года Юг продолжает подтачивать позиции Запада. Эта динамика проявилась на саммите БРИКС в Йоханнесбурге, на саммите G20 в Нью-Дели и открытии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Кроме того, неспособность Запада навязать всем свое видение конфликта на Украине привела к тому, что санкции против Москвы успешно преодолены при содействии ряда стран. Благодаря этому российская экономика держится гораздо лучше, чем ожидалось, отмечает автор.

Сейчас только 37 процентов европейцев считают, что через пять лет США останутся самым влиятельным мировым игроком. Молодые европейцы предвидят, что место лидера займет Китай.

"Наступило время перестройки и изменения "мирового баланса". Это происходит стремительно, а потому жестоко", — делает вывод журналистка.

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