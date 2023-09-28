МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Запад явно теряет свои позиции на мировом рынке, его гегемонии постепенно приходит конец, 70% роста мировой экономики уже куется сегодня в странах так называемого "глобального Юга", заявил РИА Новости председатель Российско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич. Запад отступает. Названы признаки потери гегемонии развитыми странами

"Запад сегодня явно теряет свои позиции на мировом рынке, отходя на задний план, его гегемонии постепенно приходит конец", — сказал он.

При этом эксперт добавил, что "рост мировой экономики, львиная его доля — 70%, уже сегодня, по всем экономическим выкладкам, куется не на Западе, а в странах так называемого "глобального Юга", куда входят государства Азии, Африки и Латинской Америки.

"Эти страны за десятилетия устали от постоянных окриков со стороны Вашингтона и Брюсселя и все больше действуют сейчас независимо от них", — подчеркнул Манкевич.

Он также заметил, что большинство государств "глобального Юга" являются дружественными России.

"Санкции нам объявили только 40 стран. В то время как большая часть мирового сообщества — две трети населения планеты — по-прежнему поддерживает с Москвой добрые связи. Они представляют все континенты. Это и Китай, и Индия, и Бразилия, и Аргентина, и Египет, и Эфиопия, и Иран, и Турция, и Саудовская Аравия, и Объединенные Арабские Эмираты…",- заключил председатель РАСПП.