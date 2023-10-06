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2023-10-06T00:13:34+03:00
2023-10-06T00:13:34+03:00
2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20231006/841904344.html
Маск призвал создать механизм борьбы со злоупотреблениями чиновников
Макроэкономика
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Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил о необходимости полноценной проверки государственных ведомств, а также призвал создать в США специальную комиссию для... ПРАЙМ, 06.10.2023
макроэкономика, экономика, новости, сша, илон маск
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 6 окт — ПРАЙМ. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил о необходимости полноценной проверки государственных ведомств, а также призвал создать в США специальную комиссию для наказания тех чиновников, кто злоупотребляет своими полномочиями ради персональной или политической выгоды.
"Полноценная проверка этих агентств очень нужна, наряду с комиссией по карательным мерам против тех лиц, которые злоупотребили своими регулирующими полномочиями ради персональной или политической выгоды", — написал он на своей странице в социальной сети Х, комментируя последние действия Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и других ведомств в отношении принадлежащих ему компаний.
Маск добавил, что "не может дождаться, когда это случится".
В четверг SEC подала официальный запрос на вызов Маска для дачи показаний в рамках расследования о возможных нарушениях положений американского законодательства при покупке им в 2022 году социальной сети Twitter, позднее переименованной в Х.