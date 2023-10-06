МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Все мужчины на Украине должны быть готовы к тому, что их отправят на фронт, заявил спикер Полтавского областного территориального центра комплектования (военкомата) Роман Истомин. Его слова приводит издание "Страна.ua". Макгрегор объяснил, почему Украина и ее союзники проиграли

"Если говорить о "всех" как обо всем населении Украины, то вряд ли. Но если брать именно военнообязанных граждан, то вполне возможно", — сказал он.

По словам Истомина, всем мужчинам в стране предстоит взять в руки оружие.

"Я сказал бы так: каждый мужчина уже должен понять, что ему, скорее всего, придется защищать родину с оружием в руках", — подчеркнул он.

На Украине с начала СВО действует режим военного положения, выезд за границу мужчинам в возрасте с 18 до 60 лет запрещен, Повестку могут вручить в любом месте, на это уполномочены не только сотрудники ТЦК, но и представители работодателя, сотрудники ЖКХ. В соцсетях постоянно появляются кадры жестких задержаний граждан на улицах для отправки на военную службу.