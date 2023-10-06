МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Европейский союз предоставил украинскому бюджету за последние два года финансовую помощь на сумму, которая на 4% больше финансирования со стороны США, следует из анализа РИА Новости данных Европейской комиссии, американского правительства и минфина Украины. В Евросоюзе разгорелась перепалка между руководителями, пишет СМИ

Так, ЕС на начало сентября выделил финансовую помощь Украине на 22,6 миллиарда долларов против 21,7 миллиарда долларов, поступивших от США.

Это произошло из-за роста финансового потока из объединения в 1,8 раза в этом году — до 14,6 миллиарда долларов и одновременного сокращения поступлений от американского правительства на 19% — до 9,8 миллиарда долларов. В прошлом году ситуация была обратная: ЕС выделил только 8 миллиардов долларов, тогда как США — 12 миллиардов.

При этом на 2023 год у ЕС было заложено 19,5 миллиарда долларов макроэкономической помощи, из которых примерно 4,9 миллиарда остались до конца года. Одновременно США с 1 октября вступили в новый финансовый год, и власти должны до 17 ноября согласовать бюджет, в том числе размеры помощи Украине.

В то же время объем обещанной помощи Украине у европейцев примерно втрое превышает финансовый поток из США и достигает почти 80 миллиардов долларов. Большую часть этой суммы — 54 миллиарда долларов — планируется выделить Украине на 2024-2027 годы в виде кредитов (две трети пакета) и безвозмездного финансирования.

На этой неделе замминистра экономики Украины Надежда Бигун заявила, что страна получила 65 миллиардов долларов помощи от западных партнеров с февраля 2022 года.