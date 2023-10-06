МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Депутат Госдумы Сергей Колунов сообщил РИА Новости, что Минпромторг поддержал его о введении медали за труд на цели спецоперации, но предложил сделать ее не ведомственной, а государственной наградой.

Депутат в сентябре обратился к министру промышленности и торговли Денису Мантурову с предложением учредить медаль "За добросовестный труд в условиях специальной военной операции" для сотрудников промышленных предприятий, которые работают для достижения целей СВО. Обращение также подписал депутат Госдумы Илья Вольфсон.

"В целях повышения престижа заслуг в обеспечении проведения СВО и оказания всесторонней поддержки лицам, награжденным за указанные заслуги, представляется целесообразным рекомендовать рассмотреть вопрос об учреждении медали "За доблестный труд в условиях специальной военной операции" в качестве государственной награды Российской Федерации и в случае положительного решения внести соответствующее предложение в порядке, установленном указом Президента РФ… "О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации", — следует из письма Минпромторга, которое есть в распоряжении РИА Новости.

В нем отмечается, что учреждение медали как специального ведомственного знака для награждения будет носить временный характер и завершится после достижения целей спецоперации. Лица, награжденные ею, не будут иметь права на присвоение звания "Ветеран труда", следовательно, им не будут предоставлены соответствующие льготы и меры социальной поддержки. При этом лица, награжденные государственными медалями, имеют право на присвоение звания "Ветеран труда".

"Минпромторг поддержал нашу идею, но рекомендовал инициировать награду уровнем выше – не ведомственную, а государственную. Письмо с соответствующим предложением отправим в президентскую комиссию по государственным наградам в ближайшее время", — сказал Колунов РИА Новости.

Он подчеркнул, что крайне важно поддержать тружеников тыла, тех, кто, работая на предприятиях, вносит значительный вклад в достижение целей спецоперации.