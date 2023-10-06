МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Председатель Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вступили в заочную перепалку из-за Украины и борьбы за власть в ЕС, пишет Spiegel. Помощь ЕС Украине превысила финансирование со стороны США

"В интервью Spiegel Шарль Мишель раскритиковал внешнеполитические инициативы Урсулы фон дер Ляйен. Еврокомиссия отреагировала гневно и раздражена заявлениями о скором присоединении Украины", — говорится в статье.

Мишель ранее заявил немецким журналистам, что Украина, если выполнит все требуемых условия, может стать членом Евросоюза в 2030 году. Также он обвинил фон дер Ляйен в превышении полномочий в сфере внешней политики. Пресс-секретарь ЕК Арианна Подеста эти обвинения отвергла.

В качестве примера превышения полномочий фон дер Ляйен он привел миграционное соглашение с Тунисом, о котором недавно объявил президент комиссии совместно с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и главой итальянского кабмина Джорджией Мелони. Согласно критике Мишеля, Совет ЕС остался в стороне от принятия решения. Пресс-секретарь комиссии не только назвала это заявление частично ложным, но и заявила, что оно никоим образом не усилит способность ЕС действовать по сложному миграционному вопросу.

В статье утверждается, что Мишель сам превышает полномочия, предлагая Киеву перспективу вступления в ЕС к 2030 году.

"В прошлом между фон дер Ляйеном и Мишелем уже велась довольно странная борьба за власть. Конфликт становится очевидным снова и снова, особенно во внешней политике", — подчеркивается в материале.