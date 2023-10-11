МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. США используют новый набор инструментов для "травли" остального мира через контроль над экономикой, к ним относятся доллар и платежная система SWIFT, пишет The New York Times. Названы рычаги уничтожения экономики США Россией и Китаем

Как отмечается, Европа по требованию Вашингтона и в ущерб собственной экономике подорвала два оплота своей выгоды — доступ к энергоносителям из России и торговые связи с Китаем.

Издание объясняет, что "обязательность" требований США к выполнению Европой связана с рядом факторов, например, с военным доминированием, с учетом того, что большинство европейских стран в течение многих лет выделяли на оборону значительно меньше двух процентов от ВВП.

Система, с помощью которой Вашингтон стремится диктовать правила, имеет отношение к экономике, а не грубой силе, отмечается в публикации. США используют новый, не всегда понятный набор инструментов для вознаграждения тех, кто им помогает, и наказания тех, кто переходит дорогу.

К этим институтам автор относит доллар и систему SWIFT, которая базируется в Бельгии и имеет интернациональное правление, но не выдерживает при этом давления из Вашингтона. Также благодаря развитию интернета в США располагается основная часть инфраструктуры сетевого мира. Таким образом, у Вашингтона есть возможность наблюдать за мировыми коммуникациями и цепочками поставок и при желании влиять на них.

Принятый при Джордже Буше-младшем “Патриотический акт” фактически предоставил американским регуляторам рычаги влияния на всевозможные зарубежные финансовые организации. Позже США успешно принудили SWIFT заблокировать иранские банки, а швейцарским банкирам пригрозили судебным разбирательством, если те не упразднят многовековую традицию неразглашения дел клиентов. Далее США использовали эту систему для подрыва позиций китайской коммуникационной компании Huawei.

"Американские политики превратили мировую экономику в оружие без ведома демократических стран, не говоря уже об их способности влиять на ситуацию", — указывается в статье.

Вместе с тем, страны, имеющие больше всего оснований опасаться Вашингтона, отреагировали на это попыткой создать альтернативные механизмы. Россия за последние полтора года продемонстрировала стойкость, которую Китай и Иран наверняка примут на вооружение. При этом страны, показавшие максимальную дружественность США — Швейцария десять лет назад и нынешняя Германия, — наоборот, страдают из-за того, что до сих пор не защитили экономики от американского экономического оружия, подчеркивает автор.

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