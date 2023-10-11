МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Политика властей Евросоюза в сфере миграции может привести к гражданской войне, предупредил американский бизнесмен Илон Маск. 

" Предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск

Маск призвал создать механизм борьбы со злоупотреблениями чиновников

Он прокомментировал мнение британского обозревателя Константина Кисина, который указал, что европейские страны не только открывают границы для людей с иными ценностями, но и "демонизируют" политиков, выступающих против этого.

"Если действующие тенденции сохранятся, гражданская война в Европе неизбежна", — написал Маск на своей странице в социальной сети X.