2023-10-11T03:46:29+03:00
2023-10-11T03:46:29+03:00
2023-10-11T03:46:29+03:00
2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20231011/841945030.html
Маск предупредил об угрозе гражданской войне в Европе
Макроэкономика
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Политика властей Евросоюза в сфере миграции может привести к гражданской войне, предупредил американский бизнесмен Илон Маск. Он прокомментировал мнение британского обозревателя... ПРАЙМ, 11.10.2023
макроэкономика, экономика, новости, илон маск, европа, миграция
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Политика властей Евросоюза в сфере миграции может привести к гражданской войне, предупредил американский бизнесмен Илон Маск.
Он прокомментировал мнение британского обозревателя Константина Кисина, который указал, что европейские страны не только открывают границы для людей с иными ценностями, но и "демонизируют" политиков, выступающих против этого.
"Если действующие тенденции сохранятся, гражданская война в Европе неизбежна", — написал Маск на своей странице в социальной сети X.