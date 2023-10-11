МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Политика властей Евросоюза в сфере миграции может привести к гражданской войне, предупредил американский бизнесмен Илон Маск. Маск призвал создать механизм борьбы со злоупотреблениями чиновников

Он прокомментировал мнение британского обозревателя Константина Кисина, который указал, что европейские страны не только открывают границы для людей с иными ценностями, но и "демонизируют" политиков, выступающих против этого.

"Если действующие тенденции сохранятся, гражданская война в Европе неизбежна", — написал Маск на своей странице в социальной сети X.