МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Третий форум международного сотрудничества "Один пояс, один путь", на котором должны состояться переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, пройдет в Пекине 17-18 октября, следует из опубликованного в среду сообщения официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин. Путин принял предложение посетить Китай

"Третий форум международного сотрудничества "Один пояс, один путь" пройдет в Пекине 17-18 октября", — говорится в сообщении Хуа Чуньин, опубликованном на сайте МИД КНР.

Отмечается, что главной темой форума станет "Высококачественное строительство "Одного пояса, одного пути", совместное достижение общего развития и процветания".

"Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в церемонии открытия форума и выступит с речью, а также проведет приветственный банкет и двусторонние мероприятия на высшем уровне для гостей, которые приедут в Китай для участие в форуме", — говорится в сообщении.

Ранее Путин поздравил Си Цзиньпина с 74-й годовщиной образования КНР, отметив, что предстоящие переговоры лидеров стран в ходе международного форума "Один пояс, один путь" будут способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса конструктивных российско-китайских связей — на благо наших дружественных народов, в интересах обеспечения безопасности и стабильности на Евразийском континенте и во всём мире.

"Один пояс, один путь" — международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.