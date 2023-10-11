МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Если США на фоне нынешнего обострения ситуации на Ближнем Востоке атакуют Иран, то это нанесет мощный удар по поддержке Украины, поскольку фокус внимания окончательно сместится на новый конфликтный регион. Об этом в своем Telegram-канале заявил сенатор Алексей Пушков. Пушков объяснил, как конфликт в Израиле отразится на Украине

По его словам, в США есть силы, обвиняющие Иран в поддержке "Хезболлы" и ХАМАС и призывающие нанести удар по нему.

"На сегодня такой сценарий маловероятен. Но ничего нельзя исключить", — спрогнозировал Пушков.

По данному вопросу в американских политических кругах идут дискуссии. Так, кандидат в президенты США от республиканцев Вивек Рамасвами осудил другого кандидата — экс-представителя в ООН Никки Хейли за призывы к войне против Ирана. Он сказал журналисту Такеру Карлсону, что это путь к Третьей мировой войне.

"Хейли действительно пустышка и всегда ею была. И ее попытки выбраться на поверхность, возглавив кампанию против Ирана, мало что ей принесут. У нее нет шансов на выборах, у нее низкая популярность и ее вряд ли возьмут более сильные фигуры кандидатом в вице-президенты, поскольку она неспособна принести много голосов", — подчеркнул сенатор.

Вместе с тем, указал Пушков, в США уже создается антииранская коалиция из числа "демократов-ястребов, типа сенатора Линдси Грэма", и части республиканцев во главе с губернатором Флориды Роном Десантисом.