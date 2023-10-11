МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Проект бюджета Москвы предполагает продолжение действия всех программ поддержки предпринимателей и производственных компаний в 2024 году в столице. В соответствии с проектом бюджета Москвы на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годы, всего на прямую финансовую поддержку экономики планируется направить 15,8 миллиарда рублей. Расходы бюджета Москвы на здравоохранение в 2024 году значительно вырастут

"Важнейшим приоритетом проекта бюджета является поддержка реального сектора экономики.

В 2024 году будут продолжены все программы поддержки предпринимателей, включая льготное кредитование, развитие импортозамещающего и инновационного производства, туристической отрасли",- говорится в документе.

Отмечается, что для промышленных предприятий предусмотрены программы компенсации до 50% затрат на присоединение к инженерным сетям, субсидирования приобретения оборудования и льготного кредитования.

"В 2024 году правительство Москвы планирует поддержать проекты по наполнению пространства торговых центров образовательными и культурными площадками, улучшению их архитектурного облика. В целом на прямую финансовую поддержку экономики планируется направить 15,8 миллиарда рублей",- говорится в документе.