2023-10-11T09:32:08+03:00
2023-10-11T09:32:08+03:00
2023-10-11T09:32:08+03:00
2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20231011/841946327.html
На поддержку экономики Москвы выделят 15,8 миллиарда рублей
Макроэкономика
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Проект бюджета Москвы предполагает продолжение действия всех программ поддержки предпринимателей и производственных компаний в 2024 году в столице. В соответствии с проектом... ПРАЙМ, 11.10.2023
макроэкономика, финансы, экономика, новости, россия, москва, бюджет
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Проект бюджета Москвы предполагает продолжение действия всех программ поддержки предпринимателей и производственных компаний в 2024 году в столице. В соответствии с проектом бюджета Москвы на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годы, всего на прямую финансовую поддержку экономики планируется направить 15,8 миллиарда рублей.
"Важнейшим приоритетом проекта бюджета является поддержка реального сектора экономики.
В 2024 году будут продолжены все программы поддержки предпринимателей, включая льготное кредитование, развитие импортозамещающего и инновационного производства, туристической отрасли",- говорится в документе.
Отмечается, что для промышленных предприятий предусмотрены программы компенсации до 50% затрат на присоединение к инженерным сетям, субсидирования приобретения оборудования и льготного кредитования.
"В 2024 году правительство Москвы планирует поддержать проекты по наполнению пространства торговых центров образовательными и культурными площадками, улучшению их архитектурного облика. В целом на прямую финансовую поддержку экономики планируется направить 15,8 миллиарда рублей",- говорится в документе.