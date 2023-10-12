ТЕГЕРАН, 12 окт — ПРАЙМ. Иран всецело одобряет идею создания единой валютной единицы между членами-государствами БРИКС, однако для этого нужно подготовить необходимую банковскую инфраструктуру и заключить ряд валютных соглашений, заявил в интервью РИА Новости замминистра экономики и финансов Ирана по вопросам экономической политики Сейед Али Роухани. Названы рычаги уничтожения экономики США Россией и Китаем

"Иран полностью разделяет идею заключения валютных соглашений со странами БРИКС, а также создания единой валюты организации, Иран полностью готов к этому", — сказал Роухани.

Однако, по словам иранского чиновника, прежде чем перейти к созданию единой валюты, странам БРИКС необходимо урегулировать свой торговый баланс в любой другой валюте, например в долларе, при этом объем импорта и экспорта рассчитать уже в своих национальных валютах.

"Следующим шагом, на мой взгляд, является переход к единой валюте… задача создания которой разбивается на ряд этапов. Если мы говорим о единой валюте, как евро, например, — то это потребует очень серьезной инфраструктуры и платформ в банковской сфере, в бюджетной сфере. Поэтому я думаю, что сейчас нам нужно планировать более широкое использование двустороннего и многостороннего валютного соглашения между странами-членами БРИКС", — считает замглавы министерства экономики Ирана.

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На саммите в Йоханнесбурге в августе было объявлено решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами организации с 1 января 2024 года. В мае Белоруссия обратилась к членам БРИКС с просьбой о приеме в объединение.