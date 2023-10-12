МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) записали пранк с министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен, где речь шла, в частности, о НАТО и военной помощи Украине. Видеозапись разговора была продемонстрирована на шоу Вована и Лексуса на "Первом канале". "Сила в правде". Вован и Лексус поговорили с Джорджем Бушем-младшим

Вован и Лексус позвонили министру от имени одного из африканских политиков. При обсуждении вопроса о текущей ситуации в зоне боевых действий Валтонен с сожалением признала, что "контрнаступление" ВСУ "продвигается пока не очень быстро".

На вопрос, будет ли Финляндия поставлять Киеву истребители в будущем, министр ответила, что ее страна поставляет военной техники столько, "сколько может".

Министр напомнила, что Финляндия граничит с Россией, и в прошлом ей приходилось защищать свою страну от Советского Союза.

"Мы живем рядом с таким непредсказуемым и порой агрессивным соседом. Поэтому у нас одна из самых сильных армией в Европе", — подчеркнула Валтонен.

Она заверила, что Хельсинки готов вносить вклад в поддержку Украины "до тех пор, пока это необходимо".

Отвечая на вопрос об истребителях, министр отметила, что Финляндия не может передать Украине свои самолеты, потому что ей нужно исполнять обязательства перед НАТО, а также защищать свою границу, протяженность которой составляет 1300 километров.

Позже МИД Финляндии заявил, что начал разбирательство по поводу этого пранка.