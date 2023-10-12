ПЕКИН, 12 окт — ПРАЙМ. Правительство специального административного района КНР Гонконг считает, что санкции в отношении третьих стран не являются легитимными, путь в Гонконг российским компаниям открыт, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Гонконге Анатолий Каргаполов.

В прошлом году газета South China Morning Post со ссылкой на источники писала, что российские бизнесмены сталкивались с трудностями при открытии счетов в банках Гонконга из-за западных санкций, несмотря на то, что Гонконг и Китай к ним не присоединялись. Эту информацию газете подтвердил бывший тогда генконсулом РФ в Гонконге Игорь Сагитов.

"Гонконгское правительство неоднократно четко заявляло, что санкции в отношении третьих стран не являются легитимными и не должны применяться. В свою очередь местные бизнесмены убеждены, что привнесение политики в деловые связи создает еще большую неопределенность, препятствуя восстановлению мировой экономики. Так что путь сюда российским компаниям открыт", — отметил Каргаполов.

Вместе с тем, подчеркнул он, глубокая вовлеченность этого района в международные экономические связи "порой создает некоторые проблемы для отечественных компаний".

"В этих случаях генконсульство в рамках своей компетенции оказывает россиянам необходимую поддержку", — сказал он.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.