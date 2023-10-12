МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Падающие рейтинги правящих в ФРГ партий, и особенно взлет "Альтернативы для Германии" указывают на растущее недовольство немецких избирателей канцлером Олафом Шольцом и его политикой, что грозит правящей коалиции поражением, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

По его словам, по основным вопросам внешней политики между оппозиционным блоком ХДС/ ХСС и правящей коалицией нет заметных разногласий, однако "тенденция устойчивая" — она означает, что нынешняя правящая коалиция с высокой степенью вероятности потерпит поражение на выборах 2025 года.

Пушков привел данные опроса INSA в ФРГ за 6-9 октября 2023 года. Согласно им, правящая СДПГ потеряла около 9 процентных пунктов поддержки с 2021 года и упала с 25.7 до 17 процентов, оппозиционная национал-консервативная партия "Альтернатива для Германии" вдвое нарастила рейтинг с 10,3 процента до 22,5 процента и вышла на второе место по популярности в стране. При этом "зеленые" потеряли 1.3 процента, что представляет собой сокращение с 14,8 процента до 13,5 процента, но общая тенденция для них — постепенное снижение рейтинга. На первом месте находится ХДС/ ХСС с 27 процентами.