МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Американские чиновники все больше настаивают на отправке замороженных в США и Европе активов России Украине, пишет газета Washington Post.

"Высокопоставленные американские чиновники усилили свои попытки подтолкнуть западные правительства к использованию сотен миллиардов долларов замороженных резервов центрального банка России для помощи Украине", — пишет газета со ссылкой на три источника.

Издание отмечает, что эта идея получает новый импульс на фоне все более серьезных препятствий, с которыми сталкиваются правительства США и европейских стран в вопросе направления денег своих налогоплательщиков на спонсирование Украины.

Тем не менее, отмечает газета, сохраняются серьезные юридические и финансовые препятствия, мешающие конфисковать активы РФ. Так, некоторые финансовые эксперты боятся, что если будут конфискованы российские активы, то правительства других стран могут решить забрать свои средства из еврозоны.

С другой стороны, организовать "неприкрытую экспроприацию" активов РФ в США мешают положения американской конституции, приводит газета мнение нескольких американских юристов.

Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права", Москва "будет изыскивать возможности бороться с этим".

Несмотря на неоднократные заявления Еврокомиссии о возможном использовании замороженных российских активов на нужды восстановления Украины, пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. В феврале источник в ЕС пояснил журналистам, что Евросоюз рассматривает использование активов ЦБ России для восстановления Украины, их возможное инвестирование, но не конфискацию.

Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, становится очевидным, что "упаковать в нормы международного права эти бандитские действия коллективного Запада по блокировке (российских) авуаров никак не получается".