ПЕКИН, 13 окт — ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Китаем по итогам трех кварталов 2023 года вырос на 29,5% и составил почти 176,4 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в пятницу данные главного таможенного управления КНР. Путь российским компаниям в Гонконг открыт, заявил генконсул

Китай за отчетный период ввез в Россию товаров на почти 81,4 миллиарда долларов, рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года — 56,9%, поставки из РФ в КНР выросли на 12,7%, составив около 94,9 миллиарда долларов.

Отдельно в сентябре товарооборот двух стран достиг 21,1 миллиарда долларов, Россия ввезла в Китай товаров на сумму 11,5 миллиарда долларов, Китай в РФ — на 9,6 миллиарда долларов.

По итогам 2022 года товарооборот между РФ и Китаем вырос на 29,3% и составил рекордные 190,271 миллиарда долларов.

Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот между двумя странами, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году. После переговоров лидеров двух стран, которые состоялись в Пекине 4 февраля 2022 года, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин обозначил новую цель по наращиванию товарооборота между Россией и Китаем — 250 миллиардов долларов в год.

Товарооборот Китая и CША по итогам первых трех кварталов 2023 года сократился на 14% в годовом выражении, составив 495,9 миллиарда долларов. Соединенные Штаты при этом остались в тройке ведущих торговых партнеров КНР вместе с АСЕАН и Евросоюзом.

Согласно данным китайской таможни, экспорт из Китая в США за первые девять месяцев года сократился в годовом выражении на 16,4% и составил 372,2 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров на 123,7 миллиарда, что на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отдельно в сентябре уровень товарооборота двух стран составил 58,8 миллиарда долларов, США ввезли в Китай товаров на 12,8 миллиарда долларов, Китай в США — на 46,019 миллиарда.

По итогам 2022 года товарооборот Китая и США вырос на 0,6% и составил 759,427 миллиарда долларов.