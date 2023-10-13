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2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20231013/841972197.html
В конгрессе растет убежденность в нецелесообразности поддержки Украины
Макроэкономика
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В США все больше конгрессменов склоняются к тому, чтобы пересмотреть политику выделения средств Украине, рассказал в эфире YouTube-каналу Judging Freedom член палаты... ПРАЙМ, 13.10.2023
макроэкономика, экономика, новости, украина, сша, конгресс сша
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. В США все больше конгрессменов склоняются к тому, чтобы пересмотреть политику выделения средств Украине, рассказал в эфире YouTube-каналу Judging Freedom член палаты представителей Энди Биггс.
По его словам, из-за провала контрнаступления ВСУ Киев не сможет получить дополнительную американскую помощь.
"Скажу вам следующее: количество людей, которые солидарны с моим мнением по поводу Украины, с каждым днем увеличивается", — подчеркнул Биггс.
Он подтвердил в ответ на уточняющий вопрос, что имеет в виду именно членов палаты представителей.
"Да, это так. Я говорю о моих коллегах. Но все еще есть некоторые упрямые", — сказал конгрессмен.