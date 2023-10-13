МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. В США все больше конгрессменов склоняются к тому, чтобы пересмотреть политику выделения средств Украине, рассказал в эфире YouTube-каналу Judging Freedom член палаты представителей Энди Биггс. Зеленский начал надоедать США и Европе, заявил Песков

По его словам, из-за провала контрнаступления ВСУ Киев не сможет получить дополнительную американскую помощь.

"Скажу вам следующее: количество людей, которые солидарны с моим мнением по поводу Украины, с каждым днем увеличивается", — подчеркнул Биггс.

Он подтвердил в ответ на уточняющий вопрос, что имеет в виду именно членов палаты представителей.

"Да, это так. Я говорю о моих коллегах. Но все еще есть некоторые упрямые", — сказал конгрессмен.