МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Экс-премьер Израиля Нафтали Беннет в прямом эфире Sky News возмутился из-за вопроса ведущего телеканала о судьбе палестинских детей в секторе Газа, которые содержались в инкубаторах, когда отключилось электричество. Херш сравнил действия Израиля в Газе с блокадой Ленинграда

"А что произойдет с младенцами в инкубаторах, которые отключены от систем жизнеобеспечения после того, как израильтяне прекратили подачу электроэнергии в сектор Газа?" — спросил Беннета ведущий.

"Вы серьезно сейчас задаете мне вопрос о палестинских мирных жителях? Что не так с вами?" — сказал Беннет, демонстрируя явное раздражение.

Экс-премьер заявил, что Израиль не наносит удары по мирным жителям. "Если кто-то в мире хочет обеспечить электричеством — пожалуйста, но я подавать воду и электричество моему врагу не буду ", — сказал он.

Ведущий попросил Беннета не повышать голос. В ходе возникшей перепалки Беннет произнес в адрес ведущего слова "позор вам".

После атаки ХАМАС на ряд районов Израиля власти этой страны объявили о полной блокаде сектора Газа. Была остановлена подача воды и электроэнергии, ввоз продуктов, топлива и медикаментов.