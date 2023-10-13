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2023
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Экс-премьера Израиля разозлил вопрос о судьбе палестинских детей
Макроэкономика
Новости
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Экс-премьер Израиля Нафтали Беннет в прямом эфире Sky News возмутился из-за вопроса ведущего телеканала о судьбе палестинских детей в секторе Газа, которые содержались в... ПРАЙМ, 13.10.2023
макроэкономика, экономика, новости, израиль, палестина, сектор газа, электроэнергия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Экс-премьер Израиля Нафтали Беннет в прямом эфире Sky News возмутился из-за вопроса ведущего телеканала о судьбе палестинских детей в секторе Газа, которые содержались в инкубаторах, когда отключилось электричество.
"А что произойдет с младенцами в инкубаторах, которые отключены от систем жизнеобеспечения после того, как израильтяне прекратили подачу электроэнергии в сектор Газа?" — спросил Беннета ведущий.
"Вы серьезно сейчас задаете мне вопрос о палестинских мирных жителях? Что не так с вами?" — сказал Беннет, демонстрируя явное раздражение.
Экс-премьер заявил, что Израиль не наносит удары по мирным жителям. "Если кто-то в мире хочет обеспечить электричеством — пожалуйста, но я подавать воду и электричество моему врагу не буду ", — сказал он.
Ведущий попросил Беннета не повышать голос. В ходе возникшей перепалки Беннет произнес в адрес ведущего слова "позор вам".
После атаки ХАМАС на ряд районов Израиля власти этой страны объявили о полной блокаде сектора Газа. Была остановлена подача воды и электроэнергии, ввоз продуктов, топлива и медикаментов.